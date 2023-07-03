В лицее Петрозаводска откроют дополнительный первый класс

Из-за высокой потребности дополнительный первый класс откроется на Древлянке.

В официальном сообществе Администрация Петрозаводска 4 июля сообщили об открытии еще одного дополнительного первого класса в Лицее № 1. В мэрии пояснили, что это решение приняли исходя из высокой потребности.

В новом учебном году в учебном заведении будет семь первых классов вместо изначально планируемых пяти. Всего в школах Древлянки в новом учебном году откроют 30 первых классов: семь — в школе № 55, шесть — в школе № 46, по пять — в Академическом лицее и школе № 43.

Администрация города рекомендует родителям как можно быстрее определиться с выбором образовательного учреждения и принести оригиналы документов