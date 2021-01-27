В лицее Петрозаводска открылся после ремонта бассейн

У младшеклассников лицея №13 появилась возможность учиться плаванью на уроках физкультуры, сообщают в мэрии карельской столицы.

В лицее № 13 возобновил работу бассейн, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Его отремонтировали в преддверии 35-летия со дня открытия школы № 13 и 20-летия со дня присвоения ей статуса лицея.

Бассейн не эксплуатировался более пяти лет. На объекте заменили чашу, модернизировали систему очистки воды, улучшили систему вентиляции воздуха, восстановили горячее водоснабжение, провели косметические работы.

Технические характеристики бассейна позволяют заниматься в нём на уроках физкультуры ученикам начальной школы с первого по четвёртый класс, в том числе детям, имеющим специальные медицинские показания.

Ранее сообщалось, что новый детский сад откроется рядом с бассейном в Петрозаводске в сентябре.