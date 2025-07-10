В лобовом столкновении в Карелии погиб пассажир автомобиля

Смертельное ДТП произошло в Суоярвском районе сегодня, 19 июля, вечером.

Сообщение о ДТП в 25 км от посёлка Лоймола в Суоярвском районе поступило в 19:01, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

— Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Ниссан Альмера. Погиб пассажир в автомобиле ВАЗ-2114, — говорится в сообщении.

Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Питкярантскую ЦРБ.

На место происшествия выезжал дежурный караул пожарной части поселка Лоймола, одна автоцистерна и 4 человека личного состава.