Выездные приемы узких специалистов пройдут в феврале. На прием необходимо записаться.
В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже
Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии
Спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье
В Лоухской больнице утвердили график выездов врачей в район
Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске
В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии
Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска
В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет
В Петрозаводске кассира подозревают в незаконных манипуляциях с чеками
Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО
Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет
В Беломорском округе восстановлено водоснабжение
Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске
В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли
В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение
В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах
В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска
На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю
Минздрав: детское апноэ можно лечить обычным солевым спреем
«Роскосмос» объявил о старте нового набора в отряд космонавтов
Чем запомнился этот день
Умерла заслуженная артистка России, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская
Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам
Карельской журналистке Татьяне Польковой требуется помощь в реабилитации после инсульта
Жительнице посёлка Шальский в Карелии исполнилось 100 лет
Партия пшеницы из Ленобласти забракована в Карелии
Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы
Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака
144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году
Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов
В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог
Цифровой комфорт: 4,5 тысячи умных устройств экосистемы «Ростелеком Ключ» подключили жители Петрозаводска в 2025 году
Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила
Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды
Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля
Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках
Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре
Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте
С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях
В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины
Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты
Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша
Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети
Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки
Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам
Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах
Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России
Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»
В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом
Пропала 36-летняя жительница Карелии
Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ
Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии
В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных
Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей
Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске
Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»
Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле
COVID-19 признали сезонной болезнью
Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств
Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль
Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала
Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи
Карелия приняла участие в региональных днях форума «Малая Родина – Сила России» в Уфе
В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок
В России пройдет перепись воробьев
Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony
Министр образования Карелии выедет в школу Сортавальского округа, где учителей наказали за фото
Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода
В Карелии провели сложную операцию и спасли почку пациента
Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей
Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе
Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным
Каждый третий – онлайн!
«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу
В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах
253 ребенка родились в Петрозаводске в январе
По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело
Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего
Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска
В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья
Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами
«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким
Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс
