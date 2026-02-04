В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет

В Лоухской центральной районной больнице в апреле 2026 года начнет работу новый физиотерапевтический кабинет.
Для него уже закуплено современное оборудование, которое позволит значительно расширить спектр медицинской помощи для жителей района.
Как рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, в кабинете будут доступны несколько видов физиотерапевтических процедур. Пациенты смогут пройти магнитотерапию для уменьшения боли и воспаления, электротерапию (амплипульс-терапию) для снятия болевого синдрома и мышечных спазмов, а также ультразвуковую терапию для улучшения питания тканей и рассасывания рубцов.
Кроме того, в кабинете будет применяться лазеротерапия, которая оказывает заживляющее и обезболивающее действие. Также будут доступны гальванизация и лекарственный электрофорез, позволяющие вводить препараты непосредственно в очаг заболевания. Для укрепления иммунитета и нормализации обменных процессов планируется использовать КВЧ-терапию (крайне высокочастотное излучение) и ИК-терапию (инфракрасное излучение).
Все физиотерапевтические процедуры будут проводиться строго по направлению лечащего врача с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний пациента.
Ранее мы писали, что строительство онкологического центра в Петрозаводске начнется в 2027 году.