В Лоухской ЦРБ делают исследования сердца и сосудов

Теперь жителям района не нужно выезжать в Петрозаводск, чтобы пройти исследование.

В Лоухской ЦРБ выполняют исследования сердца и сосудов, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, раньше такого исследования в больнице не делали, хотя аппарат УЗИ, приобретённый по программе модернизации первичного звена здравоохранения, имелся. Теперь жителям района не надо выезжать в Петрозаводск, чтобы пройти такое исследование.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницу приобретут 16 единиц различного оборудования, подчеркнул министр.

Кроме того, проведут ремонты в отделениях ЦРБ в Лоухи и Чупе, поликлинике в Пяозерском и на фельдшерско-акушерских пунктах в Амбарном и Софпороге.