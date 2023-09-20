В Лоухском, Кемском, Калевальском и Беломорском районах Карелии на следующей неделе дадут тепло

Глава Минстроя Карелии сообщил о сроках начала подачи тепла в сесерных районах республики.

Виктор Россыпнов, глава Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии на своей странице в соцсети рассказал о сроках подачи тепла в республике.

«Главный вопрос сейчас — срок начала подачи тепла», — написал он на своей странице в соцсети.

Глава Минстроя Карелии сообщил о планах на следующую неделю.

Так, с понедельника планируется запустить котельные в Лоухском, Кемском и Калевальском районах.



Во вторник-среду будет принято решение по запуску котельных в Беломорском районе.



«Как мы и обещали, сначала подключаем детские сады, школы и больницы. Обращаю ваше внимание на то, что с момента растопки до поступления тепла в радиаторы проходит до двух суток, которые требуются для заполнения системы», — сказал глава ведомства.

В Петрозаводске в начале следующей недели приступят к выравниванию гидравлического режима в системе, что позволит в конце недели безопасно подключить к теплу социальные учреждения, уточнил глава Минстроя Карелии.

Ранее мы сообщали о том, что отопительный сезон в Сортавале начнется 25 сентября.