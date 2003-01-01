В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

Вахта памяти прошла на месте нового мемориала в Лоухском районе, где покоятся 82 красноармейца.

Событие объединило поисковиков отряда «Карелия», родственников солдат, представителей исполнительной, законодательной, муниципальной власти республики, молодежь, НКО, общественников, кураторов партийного проекта «Историческая память» и многих других, чтобы почтить память 82 красноармейцев 205 стрелковой дивизии.

Поисковик и предприниматель республики Андрей Комков лично еще 10 лет назад нашел в Лоухском районе недалеко от госграницы звезду. Она когда-то была установлена на братской могиле. В 2021 году отряд «Карелия» во время поисковой экспедиции обнаружил останки бойцов в одном из братских захоронений. Исследования в архивах подтвердили, что здесь покоятся воины 205-й стрелковой дивизии. Это подразделение разгромило остатки 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд», отступавшей в Финляндию.



Так как работа поискового отряда «Карелия» не прекращалась, Андреем Комковым вместе с коллегами было принято решение провести Вахту памяти осенью 2025 года. В конце мероприятия поисковик вернул звезду в историческое место.



Событию предшествовала большая подготовительная работа по созданию памятной стелы, гранитных плит с данными героев, расчистке местности, установлению связи с родственниками солдат. Подробнее читайте в статье.