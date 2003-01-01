В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

В Лоухском районе Карелии реализуется масштабный культурно-образовательный проект с инвестициями более 21 миллиона рублей в создание современного образовательного центра и музейного комплекса, который уже стал значимым объектом для региона.
Инвестирует в проект ЗАО «Компания Полярный Круг», сообщает Минэкономразвития Карелии. На территории центра уже действуют два уникальных музея — музей северного оленя и музей гаги, редкой утки, являющейся символом Белого моря, сообщает Минэкономразвития Карелии. Также построено здание учебного корпуса, где круглый год проходят образовательные программы для детей и взрослых по естественным наукам, ремёслам, морскому делу и ездовому спорту. Ведутся работы над экспозицией музея ездовой собаки.
В ближайшей перспективе резидент Арктической зоны России планирует строительство спортивных площадок, пункта проката туристического инвентаря и центра активного отдыха для создания комфортной многофункциональной среды.
Идея принадлежит генеральному директору компании Михаилу Сафонову.
— В 1998 году мы организовали первый тур на Белое море для подлёдного дайвинга. Движимые энтузиазмом, мы создали дайв-центр, а затем и туристический комплекс буквально с нуля. Когда дайверы начали приезжать с детьми, появилось целесообразность создания образовательного направления, — рассказывает инвестор.
Статус резидента Арктической зоны РФ открыл дополнительные возможности для развития инвестиционного проекта. Благодаря предоставляемым льготам и преференциям компания смогла оформить земельные участки в аренду без торгов, что значительно ускорило реализацию задуманного.
Ранее в парке Аурайоки в Приладожье смонтировали смотровую площадку.