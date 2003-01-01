В Лоухском районе потушили все пожары

Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Онежские петроглифы: рассказываем, как добраться и что посмотреть

21:15

Спринт в гору, соревнования по пляжному самбо и ночной забег - Петрозаводск отметит День физкультурника

20:45

В Нальчике завершили спасательную операцию после обрыва канатной дороги

20:15

Автомобилистам на неделю запретят ездить по нечётной стороне Перевалки

20:15

Режим ЧС в лесах Карелии отменили

19:45

Коммунальщики подвели итоги двухмесячного исследования по снижению запаха от КОС

19:15

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

19:00

Песок уберут: улицы Пудожа ждет очистка

18:40

В Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

18:20

Карельский ученый создает 3D-модели древних строматолитов

18:00

Почетный знак Законодательного Собрания Карелии вручен Николаю Макарову

17:30

Переменная область и до +23 °C: что ожидает жителей Калерии 9 августа

17:00

В широкий прокат вышел французский киношедевр «На ярком солнце»

16:50

В Карелии рыба не прошла проверку Роспотребнадзора

16:50

Уголовное дело возбудят по факту нарушения прав дольщиков в Петрозаводске

16:20

Следователи установили личность погибшего в Белом море туриста

15:50

Жители Питкяранты рассказали о массовой гибели форели в одном из хозяйств района

15:40

Олончанка посодействовала «налоговикам» и потеряла 500 тысяч рублей

15:10

Карелия одной из первых подала заявку на расселение аварийных домов

14:50

Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье

14:47

На популярный курорт в Абхазии обрушился мощный сель

14:30

Глава Карелии проверил работу модернизированного кадрового центра в Лахденпохье

14:15

Техника, шоколад и срок: рецидивист из Петрозаводска обчистил два магазина

14:10

В Лоухском районе потушили все пожары

13:50

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

13:45

Дорогу к земельным участкам для многодетных семей строят в Карелии

13:40

В Сегеже инженер попытался подкупить сотрудника ЦБК и скрыть нарушения

13:30

Тепло карельского леса в каждом изделии: цифровая эра Фабрики Скандия

13:15

За минувшие сутки в Карелии потушили 980 гектаров леса

13:10

Баренц групп» предлагает квартиры в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» по выгодной цене 112 000 руб/ м2

13:00

Новый подрядчик ускорил ход капитального ремонта Лахденпохской школы

12:55

В Петрозаводске насмерть сбили женщину

12:50

Давление в сетях водоснабжения Лахденпохьи полностью восстановят

12:40

В Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

12:30

Тело погибшего в походе по Белому морю Виктора Зузанова нашёл перевозчик туристов

12:10

В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей

12:00

В Лахденпохье открылся обновлённый офис Сбера

11:54

Петрозаводчанка потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников

11:50

55-летний водитель пострадал в групповом ДТП в Петрозаводске

11:30

На тротуарах Петрозаводска появилась разметка для велосипедистов

11:00

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

10:50

В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

10:40

Глава Петрозаводска рассказала, какие районы города могут связать новые автобусные маршруты

10:29

Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

10:20

В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

10:00

Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

09:45

В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

09:25

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

09:00

В Карелии открыли новый редкий минерал

08:40

Грузовик и автобус столкнулись на трассе «Кола»

08:00

Владельцев гаражей на улице Петрозаводска призвали снести строения

07:40

Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

07:20

Словарь русского языка пополнился словами «тиктокер», «раф», «беспилотник»

07:00

Мужчина погиб возле карельского острова на Ладоге

06:40

Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

00:10

В России резко возросли расходы бюджета

23:20

В Эстонии «Ромео и Джульетту» поставили с участием грузовиков и экскаваторов

22:30

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей республики соблюдать противопожарный режим

20:40

Специалисты провели 24 консультации для участников СВО в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

18:46

В Лахденпохском районе открыли контактный зоопарк с пушистыми кроликами

18:30

Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения

18:00

Республиканский перинатальный центр Карелии стал ключевым учреждением региона

17:40

12 жителей России умерли от отравления самодельной чачей из Сочи

17:20

«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах

17:05

До +24°С, возможен дождь: прогноз погоды на 8 августа

17:00

Житель Петрозаводска получил 5 лет колонии за мошенничество со стройматериалами

16:40

В Онежском озере горят Шардонские острова

16:30

МВД Карелии предлагает сдать оружие и получить вознаграждение

16:20

В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

16:00

С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX

15:45

Фасовала и разносила по тайникам: 20-летняя жительница Карелии ответит перед судом за попытку торговли наркотиками

15:40

Всероссийская Вахта Памяти ФССП России собрала поисковиков в Карелии

15:31

В Беломорском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

15:20

Доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом»

15:00

В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

14:50

МТС открыла в Карелии предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

14:30

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

14:30

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

14:10

Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

13:50

В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

13:40

В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

13:30

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

13:00

Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

12:59

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

12:30

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

12:15

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

12:00

Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

11:50

Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

11:30

В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

11:10

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

11:06

В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

11:00

Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

10:40

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

10:40

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

10:24

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

10:20

Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

10:00

Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

09:40

На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

09:30

Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

09:25

Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

09:00

В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

08:40

Астронавты впервые сварят пиво на МКС

08:20

Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

08:00

Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

07:40

Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

07:20

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

07:00

Стало известно, как проходит ликвидация пожара в Медвежьегорске

06:40

Российские ученые разработали новый способ лечений от гриппа

00:10
В Лоухском районе потушили все пожары
Сегодня 13:50 Политика
Всего на территории региона действует 12 возгораний в лесной местности.

фото: © Олег Поляков

В Лоухском районе потушили все возгорания в лесах, об этом рассказали в правительстве республики. Известно, что в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что ситуация с пожарами в Карелии стабилизируется. По данным, огнеборцы потушили шесть пожаров за сутки; теперь в республике 12 возгораний, шесть из них локализованы.

– Полностью потушены пожары в Лоухском районе. На сегодня в республике запланировано локализовать два пожара и ликвидировать еще три. Продолжаем работу по тушению крупного пожара в Беломорском округе. Здесь задействовано 58 специалистов, в том числе коллеги из Марий Эл и Тюмени, – сообщила министр Минприроды Карелии Янина Свидская.

В связи с улучшением лесопожарной обстановки было принято решение об отмене режима ЧС в Лоухском, а также в Муезерском районах.

Напомним, на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 000 рублей, юридическим лицам – от 600 000 рублей. Чтобы избежать ухудшения лесопожарной обстановки, Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа. Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

