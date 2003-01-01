В Лоухском районе потушили все пожары

Всего на территории региона действует 12 возгораний в лесной местности.
В Лоухском районе потушили все возгорания в лесах, об этом рассказали в правительстве республики. Известно, что в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что ситуация с пожарами в Карелии стабилизируется. По данным, огнеборцы потушили шесть пожаров за сутки; теперь в республике 12 возгораний, шесть из них локализованы.
– Полностью потушены пожары в Лоухском районе. На сегодня в республике запланировано локализовать два пожара и ликвидировать еще три. Продолжаем работу по тушению крупного пожара в Беломорском округе. Здесь задействовано 58 специалистов, в том числе коллеги из Марий Эл и Тюмени, – сообщила министр Минприроды Карелии Янина Свидская.
В связи с улучшением лесопожарной обстановки было принято решение об отмене режима ЧС в Лоухском, а также в Муезерском районах.
Напомним, на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 000 рублей, юридическим лицам – от 600 000 рублей. Чтобы избежать ухудшения лесопожарной обстановки, Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа. Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.