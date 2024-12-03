В Лоухском районе проводится горячая линия по вопросам прохождения отопительного сезона

Прием звонков осуществляется до 12 декабря.

Как сообщили в паблике Лоухского района со ссылкой на информацию прокуратуры, до 12 декабря 2024 года на территории района проводится горячая линия по вопросам прохождения отопительного сезона 2024-2025 гг.

Прием звонков осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.20 по телефонам 8 (81439) 5-17-97, 8 (81439) 5-19-26.