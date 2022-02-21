В лыжные каникулы на севере Финляндии сгорел крупный торговый центр с магазином спиртного

Туристам и местным жителям придется ездить за покупками за десятки километров от уничтоженного огнем супермаркета.

В популярном среди туристов городе Саариселькя на севере Финляндии 21 февраля сгорел единственный на всю округу крупный торговый центр. Как пишет Yle, пожар оказался настолько серьезным, что спасателям пришлось эвакуировать постояльцев гостиницы, которая находится по соседству.

В сгоревшем торговом центре располагались продуктовый магазин и магазин спиртного, ресторан, пункт выдачи в аренду спортивного инвентаря, почта и аптечный склад. Пожар произошел в самом начале лыжных каникул, когда на север Финляндии приехали многочисленные туристы. Теперь им вместе с местными жителями придется отправляться за покупками за десятки километров от уничтоженного огнем супермаркета.