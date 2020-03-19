В магазинах Петрозаводска наблюдается ажиотажный спрос на крупы (ФОТО)

В торговых точках столицы Карелии раскупили фасованные крупы и недорогие товары по акции.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов прошел сегодня по магазинам города, чтобы проверить ситуацию с гречнево-макаронной паникой, охватившей многие регионы страны. Он побывал в "Олонии", "Сигме" в ТЦ "Главном", "Fix Price", "Дикси", "Магните", "Пятерочке", небольшом несетевом магазине и продуктовых ларьках. Всего проверке подверглись 10 торговых точек. По словам фотографа, продукты в магазинах есть, но раскупили недорогой товар по акции, где-то не хватает фасованных круп, зато привезли крупы для варки в пакетиках.

Так, в одной "Олонии" продавцы распаковывали рис в пакетиках для варки, обычной гречи и риса здесь мало, пшено, овсянка и макароны есть. В другом небольшом магазине этой компании отдел с крупами маленький, и в нем можно приобрести только овсянку. В "Сигме" макароны есть, но обычные рис с гречей исчезли с полок магазина. Их заменили пирамиды с упаковками с гречей в варочных пакетиках, с овсянкой и с туалетной бумагой. В "Fix Price" круп нет. В маленьких продуктовых ларьках круп и макарон не было. В ассортименте несетевого магазинчика есть развесные греча и рис, но не в заводской упаковке. В "Дикси", "Магните и "Пятерочке" картина примерно одинаковая: всё есть, но выбор небольшой, недорогие и акционные крупы разобраны.

"Довольно интересный опыт, если смотреть на поход в магазин с точки зрения вируса и гигиены. Мужчина с флажками сует всем в руки бумажку, на которой написано, что он инвалид и предложено купить флажок. Бумажка одна и та же. Я её потрогал, а потом представил, сколько людей её трогало до меня. В торговом центре на кассе бабушка переложила мою пачку макарон, а вдруг у неё вирус? А тут ещё и нос чешется, но нужно терпеть и не чесать", - отметил фотограф издания.

Как сегодня выглядят полки в магазинах города, смотрите здесь.