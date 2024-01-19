В магазине Кондопоги мужчина пронес мимо кассы алкоголь, колбасу и батон

Об этом сообщили в Росгвардии Карелии.

Днем 18 января поступил сигнал тревоги из кондопожского магазина, специализирующегося на продаже спиртосодержащих товаров, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Представители торгового заведения пояснили прибывшим на место вызова росгвардейцам, что 71-летняя местная жительница уже не раз совершала хищения бутылки водки определенной марки: случаи были зарегистрированы 30 ноября, 6 и 15 января. Сумма ущерба превысила 1 000 рублей. По всем вышеуказанным нарушениям были написаны заявления.

Как рассказали в источнике, женщину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, днем ранее в сетевом магазине Кондопоги 59-летний мужчина без оплаты пронес мимо кассы алкоголь, колбасу и батон. Патруль Росгвардии передал его патрульно-постовой службе полиции.