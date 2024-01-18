В магазине Петрозаводска подростки похитили товары на сумму свыше двух тысяч рублей

В Кондопоге за аналогичное нарушение задержали 59-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, ночью 17 января сотрудники гипермаркета Петрозаводска воспользовались тревожной кнопкой.

По прибытии на объект группа задержания вневедомственной охраны обнаружила, что трое несовершеннолетних похитили товары на сумму свыше 2 000 рублей.

Ранее в Кондопоге за аналогичное правонарушение задержали 59-летнего мужчину.

Кроме того, около полуночи 16 января в столице Карелии тревожно-вызывная сигнализация сработала в магазине разливных напитков в микрорайоне Сулажгора, где неизвестный совершил мелкое хулиганство.

Нарушители были доставлены патрулями Росгвардии в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.