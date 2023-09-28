В магазины Карелии воришки зашли поесть, выпить и сладко закусить пятью десятками плиток шоколада

Жители Карелии не оставляют попыток вынести из магазинов не только съестное, но и инструменты, бинокль и нож.

На минувшей неделе тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывший патруль вневедомственной охраны выяснил, что 45-летний петрозаводчанин взял продукты, инструменты, бинокль и складной нож и прошел мимо кассы, не оплатив товар.



Позже в этом же магазине две девушки съели продукты и отказались их оплатить.



А в другом магазине города молодые люди попытались украсть средства личной гигиены, напитки и 55 упаковок шоколада.



Кроме того, в торговом заведении Кондопоги 38-летний местный житель пронёс мимо кассы неоплаченный алкоголь.



Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и доставили в полицию.