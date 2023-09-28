В магазины Карелии воришки зашли поесть, выпить и сладко закусить пятью десятками плиток шоколада

Жители Карелии не оставляют попыток вынести из магазинов не только съестное, но и инструменты, бинокль и нож.
На минувшей неделе тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывший патруль вневедомственной охраны выяснил, что 45-летний петрозаводчанин взял продукты, инструменты, бинокль и складной нож и прошел мимо кассы, не оплатив товар.
Позже в этом же магазине две девушки съели продукты и отказались их оплатить.
А в другом магазине города молодые люди попытались украсть средства личной гигиены, напитки и 55 упаковок шоколада.
Кроме того, в торговом заведении Кондопоги 38-летний местный житель пронёс мимо кассы неоплаченный алкоголь.
Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и доставили в полицию.
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