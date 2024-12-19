В «Макси» сработала ложная пожарная сигнализация

Данные о возгорании не подтвердились.
21 декабря в ТЦ «Макси» сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация. После проверки было выявлено, что тревога оказалась ложной.
«Никакого загорания не было. Была ложная сработка сигнализации, в настоящий момент ТЦ открыт для свободного доступа» - сообщили в МЧС Карелии.
Сейчас вход в ТЦ разрешен.
Ранее писали, что в центре Петрозаводска эвакуируют ТЦ «Макси».
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