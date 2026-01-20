В Малайзии работает «дом престарелых» для молодёжи, страдающей от выгорания

В городе Гопенг Малайзии работает необычное заведение — «дом престарелых» для молодых людей, испытывающих эмоциональное выгорание.
Концепция этого заведения основана на социальном течении «тан пин» («лежать плашмя»), олицетворяющем протест против переработок и карьерной гонки. За 2000 малазийских ринггитов (34 тысячи рублей — Ред.) в месяц гости получают проживание, питание и право спать сколько хочется, заниматься садоводством или просто мечтать.
Идея создания подобного пространства возникла у основателя, чьи родители управляют традиционным домом престарелых. Он решил, что право на заботу и покой нужно не только пожилым. Кстати, места в необычном отеле забронированы на месяц вперёд.
