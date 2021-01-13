"В марте-апреле заболевание COVID-19 в республике не будет массовым, как сейчас"

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов дал прогноз о развитии эпидемии коронавируса в новом году.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога, заслуженного врача республики Александра Гаврилова поделиться своим мнением о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, оценить принимаемые властями меры по борьбе с COVID-19 и дать прогноз о развитии эпидемии в 2021 году.

– Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период, - сказал Александр Гаврилов. - Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас.

Правда, мы не знаем, как себя поведет вирус-мутант. Ученые утверждают, что наша вакцина "покрывает", захватывает и этого мутанта. Если мы будем, условно говоря, его "обгонять" за счет вакцинации, то он не сможет заявить о себе в следующий осенне-зимний сезон. Таким образом, все зависит от темпов обеспечения вакциной нашего здравоохранения и, собственно, вакцинации. К вакцинации, безусловно, добавится и эффект "проэпидемичиванья" за счет переболевших и имеющих иммунитет. Я оптимист, и, как известно, любое начало имеет конец, и этот конец будет новым началом.

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.