В марте на Древлянке в Петрозаводске изменится схема движения транспорта

На Березовой аллее будет организовано одностороннее движение, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 15 марта на Березовой аллее в Петрозаводске со стороны Сыктывкарской улицы будет организовано одностороннее движение. По нечетной стороне Березовой аллеи проезд будет организован от Сыктывкарской улицы до Почтовой площади; по четной — от Почтовой площади до Сыктывкарской улицы.

Изменения призваны повысить безопасность маршрута для пешеходов и водителей, в том числе для учащихся находящегося вблизи Лицея № 1.