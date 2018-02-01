В марте в Карелии начнут создавать новое предприятие

Группа компаний "Карельский деловой центр" планирует приступить к реализации проекта по созданию лесопильно-деревообрабатывающего производства в Карелии.

Как сообщила первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития РК", Ольга Волкова размещение производства планируется на двух специализированных площадках в Петрозаводске и Костомукше.

По ее словам, на новом предприятии планируется комплексная переработка отходов и производство досок, топливной щепы, паллет, древесной муки, изделий из древесно-полимерного композита (ДПК).

Подробности – в материале "Вестей Карелии".