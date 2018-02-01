В марте в Карелии начнут создавать новое предприятие

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Группа компаний "Карельский деловой центр" планирует приступить к реализации проекта по созданию лесопильно-деревообрабатывающего производства в Карелии.
Как сообщила первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития РК", Ольга Волкова размещение производства планируется на двух специализированных площадках в Петрозаводске и Костомукше.
По ее словам, на новом предприятии планируется комплексная переработка отходов и производство досок, топливной щепы, паллет, древесной муки, изделий из древесно-полимерного композита (ДПК).
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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