В мартовских выборах депутатов городских и сельских поселений Карелии не участвует ни один самовыдвиженец

Чем дальше расположен муниципалитет от республиканского центра, тем ниже в нем партийная конкуренция.

20 марта в Карелии пройдут дополнительные выборы депутатов городских и сельских поселений в Кондопожском, Лоухском, Пряжинском и Сортавальском районах. За эти мандаты не захотел бороться ни один самовыдвиженец, своих кандидатов выдвинули лишь политические партии. Причем, чем дальше расположен муниципалитет от республиканского центра, тем ниже в нем партийная конкуренция.

Читайте подробнее в статье «Партийная конкуренция зависит от географии».