В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

В Минздраве Карелии рассказали, когда новый ФАП будет запущен в работу.

В посёлке Матросы Пряжинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— В здании ФАПа площадью 80 м² сделаны кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также другие помещения, — отметил он.

По словам главы ведомства, новый медпункт, обслуживающий более 700 местных жителей, будет запущен в работу в конце сентября. Помощь селянам продолжит оказывать фельдшер Анастасия Душина.

Напомним, до конца 2025 года в посёлке Подпорожье Пудожского района также откроют современный ФАП.