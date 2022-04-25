В МЧС Карелии напомнили о правилах безопасности в турпоходах

Как зарегистрировать туристическую группу, рассказали в МЧС республики.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. Есть несколько способов. Самый простой - онлайн заявка. Заходите на портал Главного управления МЧС России по Республике Карелия, находите вкладку «Регистрация туристических групп». Вписываете все данные и готово.

При регистрации необходимо указать состав и количество туристов в группе, сроки начала и окончания похода, подробную нитку маршрута с контрольными точками, маршрут аварийного выхода, а также порядок связи с группой на маршруте и контактные телефоны как туристов, так и их родственников.

Другой способ регистрации - по телефону 8 (8142) 730-200 необходимо зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карелии (Петрозаводск, улица Правды, 25а). Кроме того, зарегистрировать тургруппу можно в любом пожарно-спасательном подразделении.

На основании указанных данных специалисты МЧС осуществляют контроль за прохождением группы. При отсутствии сообщения о прохождении контрольных пунктов маршрута либо сообщения об окончании путешествия спасатели принимают решение о начале поисково-спасательных работ. Поэтому группа, которая нарушила контрольные сроки, обязана при первой возможности сообщить о своем местонахождении и состоянии группы.

Не стоит забывать и о том, что эффективность действия спасателей во многом зависит от времени получения сообщения о происшествии. От точности информации в сообщении об опасности зависит время, за которое вы получите помощь, напомнили в МЧС республики.

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