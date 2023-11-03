В МЧС Карелии предупредили о неблагоприятных погодных условиях на территории республики

Утром и днем 5 ноября по южным и центральным районам ожидаются сильные осадки.

Как сообщили в МЧС Карелии, утром и днем 5 ноября 2023 года по южным и центральным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский ГО, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский муниципальные районы, предупредили в источнике.

Сотрудники рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под тяжестью снега.

Кроме того, специалисты советуют ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда убедиться в достаточности топлива и наличии инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов телефонов, наличия номеров экстренных служб и источников дополнительного освещения (фонарик).