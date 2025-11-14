В МЧС Карелии предупредили о сильном ветре

Жителей республики призвали быть внимательными.

Утром и днём 16 ноября местами по южным районам республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Об этом написали в телеграм-канале МЧС по Карелии со ссылкой на Карельский ЦГМС.

В МЧС также опубликовали советы для жителей в такую погоду: обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, стараться не находиться с мостами, эстакадами, линиями электропередач и другими сооружениями повышенного риска, парковать машину вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций.

Синоптики сообщали, что на следующей неделе сохранится зимний характер погоды. Однако противоборство между сезонами продолжится, еще вероятны колебания температуры вокруг нулевой отметки, осадки тоже будут разными — то дождь, то мокрый снег, то снег.

