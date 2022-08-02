«Тайно от всех группа вышла к Валааму»: МЧС Карелии раскрыло детали опасного детского похода по Ладоге

Пресс-служба МЧС Карелии опровергла версию организаторов скандального водного похода по Ладоге и рассказала о деталях экспедиции.

После публикаций в прессе о скандальном водном походе по Ладоге, организованном региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев», один из коллег организатора экспедиции представил свою точку зрения — по его словам, руководители похода заблаговременно предупредили спасателей о маршруте группы, и никакого риска для детей не было. В ответ на это пресс-служба МЧС рассказала о деталях скандального похода и опровергла версию организаторов.

«Пришло уведомление со стороны МЧС, без этого ни один моряк не выйдет с берега. Но меры предприняты не были. То есть, сопровождение предложено не было. Я на сто процентов уверен, что МЧС было поставлено в известность, но не инструктажа, ничего другого почему-то не было проведено. Без уведомления Вышкурцев не вышел бы в озеро», — заявил Александр Гошелев, коллега организатора похода.

В пресс-службе же МЧС ответили, что речь о сопровождении не могла идти в принципе. О том, что спасатели не сопровождают туристические группы, организаторам объяснили еще в МЧС Ханты-Мансийского округа. Более того, в МЧС отметили, что руководитель похода не просто был предупрежден об ответственности за нарушение правил, но и поставил личную подпись в предостережении. Кроме того, Руслан Вышкурцев лично, на словах, заверил спасателей, что группа на берегу будет наблюдать за погодой и до 18 июля не выйдет в озеро, а когда выйдет, то маршрут будет пролегать в Ладожских шхерах вдоль берега. Спасатели, прокурор и руководитель похода договорились о встрече 18 июля.

«Между сотрудниками ГИМС, Прокуратуры и руководителем похода была достигнута договоренность о встрече 18 июля 2022 года, однако по прибытию в назначенное время сотрудником на место выяснилось, что в нарушение всех договоренностей, выписанному предостережению и тайно ото всех, группа вышла в акваторию Ладожского озера в неизвестном направлении, предположительно на остров Валаам», — рассказали в МЧС Карелии.

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