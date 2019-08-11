В МЧС Карелии рассказали о правилах похода за грибами

Отправляясь в лес на прогулку или в поход за грибами, необходимо помнить об элементарных мерах собственной безопасности, сообщили в МЧС Карелии.

Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Помните об этом.

Определите место стоянки и время возвращения. Если вы с компанией приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В случае если вы заблудились, это поможет, своевременно начать ваши поиски в указанном направлении.

Возьмите все необходимое. Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.

Одевайтесь в яркую одежду. Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, что камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. И, конечно же, надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кустарников могут падать клещи), длинные брюки (может быть, придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь. Но помните, что осенью, пока деревья не сбросили листву, цвета одежды нужно подбирать таким образом, чтобы они не сливались с яркими цветами осенней листвы. В таком случае самый заметный цвет – ярко-голубой.

Осмотритесь на местности. Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будешь ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении вы будете возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то запомните, с какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно светить с другой стороны.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 (сотовая связь), 01 (городской телефон).