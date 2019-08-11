Подписаться
Новости. Общество
11:30, 11 Августа 2019
фото: ©РИА Новости / Константин Чалабов

В МЧС Карелии рассказали о правилах похода за грибами

Загрузка...

Отправляясь в лес на прогулку или в поход за грибами, необходимо помнить об элементарных мерах собственной безопасности, сообщили в МЧС Карелии.

Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Помните об этом.

Определите место стоянки и время возвращения. Если вы с компанией приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В случае если вы заблудились, это поможет, своевременно начать ваши поиски в указанном направлении.

Возьмите все необходимое. Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.

Одевайтесь в яркую одежду. Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, что камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. И, конечно же, надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кустарников могут падать клещи), длинные брюки (может быть, придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь. Но помните, что осенью, пока деревья не сбросили листву, цвета одежды нужно подбирать таким образом, чтобы они не сливались с яркими цветами осенней листвы. В таком случае самый заметный цвет – ярко-голубой.

Осмотритесь на местности. Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будешь ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении вы будете возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то запомните, с какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно светить с другой стороны.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 (сотовая связь), 01 (городской телефон).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

09.08.2019 10:59
Капитал
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 6
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 14
01.08.2019 16:49
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 9
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Танцы вокруг Онежского Комара в Петрозаводске
09.08.2019 09:37
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»