В МЧС Карелии рассказали подробности страшного пожара в Надвоицах

В Сегежском районе пожарные нашли тело погибшего в автомобиле.
В МЧС Карелии «Столице на Онего» подтвердили, что пожар в Сегежском районе забрал человеческую жизнь.
Информация о пожаре поступила в районе 20.30 вечера 3 марта. Спасатели обнаружили горящий автомобиль на одной из улиц в поселке Надвоицы и немедленно приступили к тушению пожара.
После того, как огонь был потушен, в автомобиле было обнаружено тело. Личность погибшего в данный момент устанавливается.
Напомним, ранее в сети появились кадры тушения горящего автомобиля в поселке Надвоицы.
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