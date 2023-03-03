В МЧС Карелии рассказали подробности страшного пожара в Надвоицах

В Сегежском районе пожарные нашли тело погибшего в автомобиле.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» подтвердили, что пожар в Сегежском районе забрал человеческую жизнь.

Информация о пожаре поступила в районе 20.30 вечера 3 марта. Спасатели обнаружили горящий автомобиль на одной из улиц в поселке Надвоицы и немедленно приступили к тушению пожара.

После того, как огонь был потушен, в автомобиле было обнаружено тело. Личность погибшего в данный момент устанавливается.

Напомним, ранее в сети появились кадры тушения горящего автомобиля в поселке Надвоицы.