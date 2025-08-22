В МЧС Карелии рассказали подробности страшного пожара в Сайнаволоке

Соседи утверждают, что пенсионер продолжает ночевать в своем сгоревшем доме.

Вчера, 22 августа, серьезный пожар произошел в местечке Сайнаволок в Петрозаводске в частном жилом двухэтажном доме на 2-м родниковом переулке. Пожар начался в начале третьего дня. По уточненным данным МЧС Карелии, в результате огнём повреждён третий этаж и кровля на общей площади 150 квадратных метров.

На пожаре работали 30 пожарных. МЧС опубликовало фотографии бойцов с таким комментарием:

— Запомните эти сырые боёвки и уставшие лица! Это наши огнеборцы МЧС Республики Карелия, которые сегодня в борьбе с огнём отстояли жилой дом и не дали пожару перейти на другие этажи и соседние конструкции.

В огне, к счастью, никто не пострадал. Однако в ТГ-каналах и соцсетях сообщается, что пожар оставил без жилья пожилого мужчину и его сына с семьей, в которой недавно родился малыш. Ребенку нет еще и года.

По словам соседей семьи, пенсионер нигде не работает, жить ему нигде. Ночь после пожара он провел в этом частично сгоревшем доме и планирует жить в нем и дальше. Родителей с ребенком поселили во временном жилье.