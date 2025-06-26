В МЧС назвали предположительную причину пожара в здании железнодорожного депо в Приладожье

По факту пожара в мастерских ОАО «РЖД» проводится проверка.

Как рассказали в МЧС Карелии, в результате пожара в здании мастерской ОАО «РЖД» в городе Сортавале огнём повреждена кровля на площади 455 квадратных метров.

«Предположительная причина пожара — поджог», — уточнили в телеграм-канале ведомства.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку, как сотрудники соблюдали противопожарные требования и использовали объекты железнодорожного транспорта.

Ранее глава Сортавальского округа Сергей Крупин рассказал «Столице на Онего», что причиной пожара, по предварительным причинам, стал не поджог, , а возгорание в автомобиле, который был в боксе. Данный бокс принадлежит железнодорожной автобазе. По словам Крупина, здание это историческое, к счастью, никаких серьезных обрушений не произошло. Также нет пострадавших.