В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

Дознаватели МЧС устанавливают причины крупного пожара в Петрозаводске.

В карельской столице на месте масштабного огненного ЧП работают дознаватели МЧС. В ведомстве рассказали о работе специалистов и показали фото с места пожара в автомастерских на Лесном проспекте.

Специалисты выезжают на место происшествия сразу после пожарных, чтобы по свежим следам выяснить обстоятельства возгорания.

Старший дознаватель отдела административной практики и дознания Василий Серебренников отметил, что каждый пожар уникален, поэтому в работе нельзя допускать небрежности. Сотрудники проводят тщательную проверку по каждому факту возгорания.

Напомним, пожар в гаражном боксе на Лесном проспекте произошел 22 октября в 05:20 утра. На месте работали 28 спасателей и 10 единиц техники. К 07:50 утра огонь полностью потушили. Пожар повредил 800 квадратных метров помещений, уничтожил оборудование и несколько автомобилей. Пострадавших в результате происшествия нет.