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В МЧС предупредили, когда начнет таять лед на водоемах Карелии

Новости. Общество
09:20, 11 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Выход на лед водоемов Карелии станет опасным через 2–3 недели.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по РК Игорь Потанин.

«Структура льда становится такая, что он становится игольчатым и перестает держать людей даже при толщине в 20 сантиметров. В настоящее время еще можно выходить, но я думаю, что в ближайшие 2–3 недели уже начнется разрушение льда, и в муниципальных районах начнут выносится постановления о запрете выхода на лед», — пояснил Потанин.

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