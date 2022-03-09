В МЧС предупредили, когда начнет таять лед на водоемах Карелии

Выход на лед водоемов Карелии станет опасным через 2–3 недели.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по РК Игорь Потанин.

«Структура льда становится такая, что он становится игольчатым и перестает держать людей даже при толщине в 20 сантиметров. В настоящее время еще можно выходить, но я думаю, что в ближайшие 2–3 недели уже начнется разрушение льда, и в муниципальных районах начнут выносится постановления о запрете выхода на лед», — пояснил Потанин.