В МЧС рассказали подробности страшного ночного пожара в Петрозаводске

В ходе пожара сгорели постройки и автомобили, которые были на участке.

«Столица на Онего» рассказывала о ночном пожар, который произошел минувшей ночью. Напомним, вспыхнул частный жилой дом на Ключевой, по адресу: улица Народная, 25а. Дом загорелся в начале первого. Пожарных вызвали соседи. В этот момент огонь охватил дом на участке, баню и хозяйственную постройку, а также перекинулся на баню в соседнем участке. Ее удалось потушить.

По официальной информации МЧС Карелии, сообщение о пожаре поступило в 00:28. Для его ликвидации привлекались 7 единиц техники и 22 человека. Локализовать пожар получилось за 50 минут, а полностью потушить к 2 ночи. Итог печален: огнём значительно повреждены: частный дом, хозяйственная постройка, гараж, баня и два автомобиля. Также повреждены стена и кровля гаража на площади 5 квадратных метров и задняя часть автомобиля на площади 5 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что помощь потребовалась одному человеку. Однако позже эта информация не подтвердилась. Как сообщили «Столице» в больнице скорой помощи, пострадавших на пожаре не было.