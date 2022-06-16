В МЧС рассказали подробности страшного пожара в окрестностях Петрозаводска

В тушении полыхающего двора в Заонежье участвовали 7 пожарных машин, понадобилась также помощь «скорой».

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в пожаре, охватившем частный дом в Заонежье, никто не пострадал. Хозяева успели вовремя выбежать из дома. При этом хозяйке понадобилась проверка давления — помощь медиков пришлась кстати.

В пожаре серьезно пострадал сам дом на улице Новослободская, а также хозпостройки. Погибли животные, а также домашняя птица — точный ущерб сейчас устанавливается.

Сам пожар начался около 16 часов вечера. Всего в тушении огня участвовали 7 единиц техники, в основном из Петрозаводска.

Напомним, очевидцы рассказали о серьезном пожаре в селе Заозерье под Петрозаводском. Огонь был такой силы, что дым от пожара был виден на набережной столицы Карелии.