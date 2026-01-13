В медколледже Петрозаводска проверяют оплату труда преподавателей

В Петрозаводском базовом медицинском колледже началась внеплановая проверка соблюдения трудовых прав педагогического состава. Основное внимание уделяется вопросам оплаты труда.
Поводом для проверки стало коллективное обращение преподавателей. По их словам, существующая система оплаты не позволяет выйти за пределы МРОТ, несмотря на высокую квалификацию, работу по совместительству и выполнение дополнительных обязанностей.
Ситуация носит повторный характер. Год назад в колледже уже были выявлены нарушения в оплате труда, после чего преподавателям сделали перерасчёт.
Повышение МРОТ с 1 января 2026 года на 20% вызывает у сотрудников не столько радость, сколько опасения. Преподаватели опасаются, что проблемы с формированием достойной зарплаты могут только усугубиться.
В настоящее время проверка продолжается, её результаты ожидаются в ближайшее время.
