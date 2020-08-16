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В медучреждения Карелии продолжают поступать обращения по поводу присасывания клещей

Новости. Общество
13:41, 17 Августа 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2890 человек, из них детей – 755, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 72 (из них – 10 детей). Если неделю назад было 2818 обращений, то на сейчас их уже 2890.

Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сортавальском, Олонецком и Пряжинском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой боррелиоз.

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Комментарии

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кир
2020-08-17 14:04:28
Всегда так было.
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