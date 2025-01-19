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В медучреждениях Петрозаводска продолжатся ремонты и поставки современного медоборудования

Новости. Политика
19:50, 23 Января 2025
фото: gov.karelia.ru

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Задачу по повышению доступности качественной медпомощи для жителей сегодня на онлайн-совещании по социально-экономическому развитию Петрозаводска поставил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что от доступности медицины во многом зависит качество жизни людей и повышение его уровня.

В этом году планируем завершить строительство двух масштабных объектов – блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка, а также хирургического корпуса с вертолетной площадкой Больницы скорой медицинской помощи. Эти учреждения важны не только для Петрозаводска, но и для всех жителей республики. На Кукковке продолжится строительство новой поликлиники. Для дальнейших работ на объекте мы добились выделения из федерального бюджета более 500 млн рублей. Направили на стройку и республиканские средства. Работы идут по графику, и планируем, что в 2026 году поликлиника начнет принимать пациентов. Начнем строительство нового Республиканского онкологического диспансера – сказал Артур Парфенчиков.

Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ольга Руотцелайнен, на этот год запланирован капремонт в поликлиниках № 1 и № 2, в офисе врача общей практики поликлиники № 3 и в детской поликлинике № 1. Также в медучреждения поступит более 90 единиц реабилитационного и 49 единиц диагностического медоборудования, среди которого – маммографы, УЗИ-аппараты, электрокардиографы, лабораторная и другая техника.

По словам Артура Парфенчикова, постепенно удается решить вопрос с подготовкой медицинских кадров.

В прошлом году наши учреждения здравоохранения закупили современное оборудование почти на 173 млн рублей, петрозаводские медучреждения развивают современные технологии диагностики и лечения, доступные для всех жителей регионаНо рассчитывать на качественную медпомощь жители могут только при наличии квалифицированных кадров. Медицинские организации Петрозаводска заключили более 440 целевых договоров со студентами. В этом году в поликлиники и больницы придут 107 молодых специалистов. Работу по привлечению молодых кадров продолжим – сказал руководитель региона.

На сегодняшний день укомплектованность медучреждений кадрами составляет почти 97 %. Впервые в 2024 году в Петрозаводске приступили к работе после обучения 29 врачей и 52 медработника, прибыли из других субъектов России 2 врача и 1 работник со средним медицинским образованием.

 
 
 
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