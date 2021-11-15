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В Медвежьегорске без света остались одиннадцать улиц, порт, детский сад, ясли, налоговая инспекция и военкомат

Новости. Общество
16:06, 11 Декабря 2021
фото: Медвежьегорск, © «КСМ»

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Жилые дома и учреждения оказались обесточенными в районном центре Карелии из-за разрыва экскаватором одного из местных индивидуальных предпринимателей силового кабеля напряжением 10 кВ.

Пресс-секретарь "Прионежской сетевой компании" Александр Ершов эмоционально рассказал о причинах аварии, в результате которой на короткий срок оказались обесточенными жилые дома и учреждения Медвежьегорска: 

«Сегодня работники некоего гражданина (индивидуального предпринимателя) "погасили" часть центра города Медвежьегорск. Решили покопать немного экскаватором без согласования с кем-либо. С нами ("Прионежская сетевая компания") в том числе. В результате порвали силовой кабель напряжением 10 кВ. Без света в мороз остались одиннадцать улиц, один переулок, медвежьегорский порт (пяти морей, кстати), детский садик, ясли, налоговая инспекция, военкомат... И, главное, жилые дома.

Интересно, что этого ИП-шника уже наказывали за подобное нарушение. Наши подали заявление в полицию. ЧП быстро ликвидировали.

Они могли пострадать сами, это первое. Они могли поставить под угрозу жизнь сотен людей. И что с такими делать?».  

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Комментарии

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Генрих
2021-12-11 21:19:16
Когда давали дуракам дорогу, об этом не думали,к сожалению,получаем теперь то, что " наработали"....
Козьма
2021-12-11 19:00:08
Бывает , когда власти нет , а есть бардак .
кир
2021-12-11 19:45:40
Козьма, дело не во власти, а в конкретных рабочих. Много с ними цацкаются. :)
Экспeрд
2021-12-11 16:55:32
А что вы хотели от куркуля ?
кир
2021-12-11 16:53:45
Не стоит внимания. В Петрозаводске также поступают - трасса кабеля не обозначена. Почти сутки были без света некоторое время назад. :)
Гость
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