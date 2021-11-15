В Медвежьегорске без света остались одиннадцать улиц, порт, детский сад, ясли, налоговая инспекция и военкомат

Жилые дома и учреждения оказались обесточенными в районном центре Карелии из-за разрыва экскаватором одного из местных индивидуальных предпринимателей силового кабеля напряжением 10 кВ.

Пресс-секретарь "Прионежской сетевой компании" Александр Ершов эмоционально рассказал о причинах аварии, в результате которой на короткий срок оказались обесточенными жилые дома и учреждения Медвежьегорска:

«Сегодня работники некоего гражданина (индивидуального предпринимателя) "погасили" часть центра города Медвежьегорск. Решили покопать немного экскаватором без согласования с кем-либо. С нами ("Прионежская сетевая компания") в том числе. В результате порвали силовой кабель напряжением 10 кВ. Без света в мороз остались одиннадцать улиц, один переулок, медвежьегорский порт (пяти морей, кстати), детский садик, ясли, налоговая инспекция, военкомат... И, главное, жилые дома.

Интересно, что этого ИП-шника уже наказывали за подобное нарушение. Наши подали заявление в полицию. ЧП быстро ликвидировали.

Они могли пострадать сами, это первое. Они могли поставить под угрозу жизнь сотен людей. И что с такими делать?».