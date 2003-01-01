В Медвежьегорске горел грузовик

Опубликованы фото с места огненного ЧП.

18 августа вечером в Медвежьегорске произошел пожар в грузовом автомобиле. Подробности рассказали в Госкомитете по безопасности.

Сообщение о возгорании поступило в 18:20. На место сразу выехали пожарные из местной части. Они прибыли через пять минут и быстро справились с огнем — к 18:30 пожар локализовали. В тушении участвовали 5 спасателей на одной автоцистерне. Они использовали два пожарных ствола для ликвидации огня. Менее чем за десять минут пожар локализовали, а затем потушили.

Обошлось без пострадавших, но машина получила серьезные повреждения. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.