В Медвежьегорске ищут вандалов, которые разгромили городской парк

В минувшие выходные, 21 и 22 июня, неизвестные повредили детскую площадку в городском парке Медвежьегорска.

Вандалы сломали столик, качели и батут, а также проникли во внутренние помещения сцены. Об этом сообщили в районной администрации.

Случившееся зафиксировали камеры наблюдения, записи передали в полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нарушителей.

Администрация города обратилась к жителям с просьбой беречь общественное имущество. Очевидцев подобных инцидентов просят не молчать.

– Если вы стали свидетелем вандализма, не проходите мимо, не оставайтесь равнодушными к происходящему, сделайте замечание, по возможности фото/видео фиксацию нарушителей и сообщите в полицию, – написали в администрации.

Напомним, ранее волна вандализма прокатилась по Сегеже.