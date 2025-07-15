В Медвежьегорске локализовали пожар на мусорной свалке

За объектом ведется круглосуточное наблюдение.

Председатель Госкомитета по безопасности Олег Поляков рассказал, что в Медвежьегорске специалисты локализовали пожар на свалке, угроза распространения отсутствует.

—Работы по ликвидации возгорания на полигоне в Медвежьегорске продолжаются - задействованы 8 человек, бульдозер, поливальная машина, 3 мотопомпы. За минувшие сутки расчищено и засыпано грунтом - 0,3 га полигона. Расширена и прочищена дорога между полигоном и лесным массивом, — добавил председатель.

Известно, что на месте было 15 пожарных рукавов для наращивания магистральной линии. Сотрудники Медвежьегорского энергосетевого предприятияа круглосуточно наблюдают за ситуацией. Обстановку на полигоне под контролем.