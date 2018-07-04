В Медвежьегорске мужчина случайно убил друга

В Медвежьегорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 2017 года 27-летний мужчина, находясь в поселке Повенец Медвежьегорского района, в ходе распития спиртного со своим знакомым ударил его кулаком лицо.

В результате потерпевший получил травму головы, от которой скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.