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Новости. Криминал
08:05, 04 Июля 2018

В Медвежьегорске мужчина случайно убил друга

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В Медвежьегорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 2017 года 27-летний мужчина, находясь в поселке Повенец Медвежьегорского района, в ходе распития спиртного со своим знакомым ударил его кулаком лицо.

В результате потерпевший получил травму головы, от которой скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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