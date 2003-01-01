В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

Возгорание было полностью ликвидировано в течение 25 минут.

Сегодня, 6 октября, в 6:20 охрана медвежьегорского лесозавода сообщила о пожаре в помещении ангара, приспособленном для хранения техники. В 6:25 на место приехал дежурный караул местной пожарной части. Открытое горение ликвидировали в 6:30, пожар полностью потушили в 6:45.

Пострадавших нет. Спасено имущество: грузовой автомобиль Вольво и здание ангара.

Напомним, что ранее мы расказывали, что сразу три пожара тушили в Эссойле минувшей ночью. Обо всех трех возгораниях, которые произошли за короткий промежуток в Эссойле в Пряжинском районе, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.