В Медвежьегорске начинают судить экс-директора психоневрологического интерната

В суд поступило уголовное дело о присвоении денежных средств умерших граждан. На скамейке подсудимых – бывший директор «Медвежьегорского психоневрологического интерната» Дмитрий Плехов.
Его обвиняют в совершении двух преступлений, а именно в присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному. По данным следствия, с февраля по май 2025 года Плехов, являясь руководителем учреждения, обналичил через банкомат и присвоил себе 126 тысяч рублей пенсионных накоплений умерших престарелых получателей социальных услуг. В ходе предварительного расследования мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В августе текущего года он освобожден от занимаемой должности и уволен из учреждения.
По данным пресс-службы судов, судебное заседание по уголовному делу назначено на 28 октября.
Ранее прокуратура провела проверку в интернета Медвежьегорска после жалоб на ужасное состояние учреждения.