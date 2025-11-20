В Медвежьегорске ночью горел многоквартирный жилой дом

В Медвежьегорске вечером 18 ноября произошел пожар в деревянном доме на улице Артемьева.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 22:55.

На место выехали пожарные расчеты из Медвежьегорска и поселка Пиндуши. Всего в тушении участвовали 6 пожарных и 3 единицы техники.

Горел одноэтажный девятиквартирный дом. В результате пожара он поврежден огнем на площади 20 квадратных метров. Пострадали две квартиры, коридор, крыльцо и торец здания. Огонь удалось локализовать в 23:10, а полностью ликвидировать возгорание к полуночи.

Обошлось без пострадавших. Пожарные провели проливку и разбор поврежденных конструкций. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

