В Медвежьегорске открыли новый кадровый центр «Работа России»

Комплексно-модернизированный кадровый центр «Работа России» торжественно открыли 24 декабря в Медвежьегорске. Ранее служба занятости располагалась в ветхом здании 1952 года постройки.
По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова были выделены денежные средства в размере 33 млн рублей из регионального бюджета на строительство нового здания, в котором теперь расположился Кадровый центр.
Как рассказали в Управлении труда и занятости Карелии, он стал 17-м, который комплексно модернизировали в Карелии. Кадровые центры полностью обновили в рамках нацпроекта. С 2025 года работа в этом направлении проводится по новому нацпроекту «Кадры».
Теперь благодаря модернизации в одном здании жители Медвежьегорского района смогут воспользоваться мерами поддержки службы занятости и услугами отделения МФЦ в формате «одного окна».
На торжественном открытии нового Кадрового центра в Медвежьегорске присутствовали представители Законодательного собрания, правительства республики, Министерства экономического развития, работодатели, партнеры, соискатели, ветераны службы занятости и другие.
Все помещения нового Кадрового центра приведены к единому стилю «Работа России», оборудованы зоны ожидания, приема для соискателей и работодателей, зоны цифровых сервисов, переговорные для мероприятий, детские уголки, а также для людей с инвалидность организована доступная комфортная среда. В нем работают кадровые и карьерные консультанты, которые в индивидуальном порядке подбирают меры поддержки и сервисы под запросы работодателей и соискателей. Для этого все специалисты прошли специальное обучение, которое позволит им применять в работе клиентоцентричный подход.
Начальник Управления труда и занятости Елена Фролова отметила, что задача Медвежьегорского Кадрового центра «Работа России», как и всей сети службы занятости Карелии, — стать универсальным решением для всех, кто обращается за помощью в вопросах трудоустройства и профессионального развития.
— Служба занятости представляет собой важнейший элемент экономической и социальной инфраструктуры региона. В настоящее время ключевой задачей является стабилизация ситуации на рынке труда в части устранения дефицита квалифицированных кадров. В рамках реализуемой программы модернизации сети кадровых центров Карелии при поддержке федерального центра осуществляется системная работа по обеспечению предприятий необходимыми специалистами. Отмечу, что деятельность Кадровых центров охватывает не только лиц, состоящих на учёте по безработице, но и граждан, заинтересованных в профессиональной переподготовке или трудоустройстве в других муниципальных образованиях с более привлекательными условиями, — подчеркнула Елена Фролова.
В 2025 году за содействием в поиске работы в Кадровый центр Медвежьегорского района обратилось 585 человек. Трудоустроены 355 граждан. В мероприятиях активной политики занятости приняли участие 1184 человека на 234 участника больше, чем в прошлом году.
Напомним, благодаря нацпроекту все 17 Кадровых центров к концу 2025 года комплексно модернизированы: в 14 сделан текущий ремонт, в 2 — капитальный, и для последнего 17-го Кадрового центра построили отдельное новое здание.
Добавим, с начала года служба занятости Карелии нашла работу более, чем 4 тыс. соискателей.