В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

В торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и открытию после капитального ремонта здания начальной школы им. А. Фанягина в Медвежьегорске, принял участие председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Сегодня в обновленной школе начали учиться 620 учеников 1-4-х классов, в том числе 140 первоклассников. Ремонт школы осуществлялся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при финансировании из регионального бюджета. В здании заменили все инженерные системы, кровлю, двери, входные группы, смонтировали утепленный вентилируемый фасад, установили новое оборудование и мебель.

— Уверен, что школа станет для вас вторым домом, вы будете хорошо учиться, найдете новых друзей и очень добрых, мудрых учителей. В эту школу я когда-то пошел в первый класс, с тех пор прошло много времени, и сегодня ее не узнать — по сути это новая школа, — сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного собрания поблагодарил всех, благодаря кому здание 1970 года постройки получило новую жизнь, пожелал ребятам отличных оценок и ярких побед, учителям — вдохновения и хороших учеников, а родителям — гордости за своих детей.

— Я очень рада, что в этом году получилось открыть двери обновленной, красивой, современной школы. Ребята, желаю вам крепкого здоровья, удачи, терпения и слушаться своих педагогов«, — обратилась к ученикам депутат Законодательного собрания Галина Алупова.

Элиссан Шандалович также напутствовал учащихся 5-11-х классов школы им. А. Фанягина, которые с сентября прошлого года учатся в новом здании на 1100 человек, и вручил Почетный знак главы Карелии „За вклад в развитие Республики Карелия“ ее директору Наталье Степановой.

— Наталья Алексеевна всю жизнь посвятила сфере образования, детям, заслужила почет и уважение среди педагогов, учеников и их родителей, — сказал парламентарий.

В библиотеку образовательной организации председатель парламента Карелии передал новые книги.

Элиссан Шандалович отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, в Медвежьегорске школа имени Александра Фанягина теперь расположена в двух современных зданиях.

— И чтобы таких школ становилось больше, мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с главой, правительством Карелии, выполняя задачи, которые поставил президент России», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.

В Карелии 1 сентября более 180 школ открыли двери. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного собрания республики участвовали в приемке образовательных организаций, контролировали ход ремонтных работ и др.