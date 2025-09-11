В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

На городском водозаборе установили новый насос, сейчас идут пусконаладочные работы.
Система водоснабжения в Медвежьегорске станет надежнее. На городском водозаборе установили новый насос, запустить его в работу планируется в течение месяца. Средства за закупку оборудования были выделены из бюджета города.«Основная проблема старого насоса была связана с изношенностью электрики. Современное оборудование не только повысит надежность обеспечения водой жителей города, но и поможет экономить электроэнергию. Таким образом мы решаем и вопрос энергосбережения», — прокомментировал директор МУП «Наш город» Виталий Тараканов.
Сейчас специалисты муниципального предприятия «Наш город» ведут пусконаладочные работы для подключения насоса к сети водоснабжения.
«Стабильная работа насосного оборудования важна для бесперебойного центрального водоснабжения всего города. Депутатский корпус совместно с администрацией прорабатывал этот вопрос. Это необходимый шаг в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, которую, безусловно, необходимо продолжать», — добавил глава Медвежьегорского городского поселения Дмитрий Хлыстко.
Ранее сообщалось, что дополнительный погружной насос установили в поселке Вичка, чтобы улучшить напор воды в домах.