В Медвежьегорске пожарные освободили школьников из лифта

Помощь потребовалась детям, застрявшим в лифте в построенной полтора года назад школе в Медвежьегорске.
Инцидент произошел сегодня, 21 января. Медвежьегорские пожарные вскрыли двери лифта в школе им. А. Фанягина. Напомним, современное здание было построено в 2024 году.
— В 10:38 на пульт диспетчера пожарной части-15 по охране Медвежьегорска поступило сообщение от директора школы о том, что в школьном лифте оказались запертыми 7 учащихся, — рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Как пояснили «Столице на Онего» в школе, обратиться к спасателям сотрудникам пришлось, поскольку в аварийной службе не нашлось монтера, он был в командировке. Спасатели приехали быстро. Дежурный караул вскрыл двери лифта шанцевым инструментом. Медицинская помощь детям не потребовалась. Как рассказали в школе, в кабине были учащиеся 8-9 классов, они провели там 14 минут. Такие инциденты с лифтом иногда случаются, дети есть дети, они порой балуются с кнопками, но к помощи спасателей пришлось прибегнуть впервые.
